В Петербурге ожидаются пожарные рейды – владельцам баров стоит подготовиться

В Петербурге ожидаются пожарные рейды – владельцам баров стоит подготовиться
Фото: Baltphoto / Елена Яковлева

В российских регионах могут начаться пожарные проверки после инцидента в клубе «Полигон» в Костроме. Пожар унес жизни посетителей.

После крупного возгорания в костромском клубе «Полигон» по всей стране могут начаться рейды по проверке пожарной безопасности. Исключением не станет и Петербург. Владельцам заведений стоит проверить, соблюдают ли они необходимые требования.

Напомним, что в субботу, 5 ноября, в Костроме пожар в клубе унес немало жизней. Если бы правила пожарной безопасности были соблюдены, происшествие могло обойтись без жертв. По информации в СМИ, пять выходов из семи в клубе были закрыты, что привело к давке. Посетитель выбил одну из дверей, остальные выходы освободили пожарные. Проверки не проводились, собственником был ИП категории «малый бизнес», сообщают РИА новости со ссылкой на МЧС. Также известно, что клубом владеет облдепутат от Единой России Ихтияр Илдыр оглы Мирзоев.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Костроме пожар в кафе унес жизни 13 человек. Спасатели завершили обследование всех помещений. Об этом в субботу, 5 ноября, сообщил губернатор Костромской области Сергей Ситников в своем телеграм-канале.

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