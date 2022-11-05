Доколе. Уроки на человеческих жизнях: люди продолжают умирать в огне

В прокуратуре Костромской области заявили, что в сгоревшем в Костроме клубе «Полигон» не были соблюдены правила пожарной безопасности. По данному факту может быть возбуждено третье уголовное дело по статье «халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц». Об этом сообщили РИА новостям.

К сожалению, подобная трагедия в России далеко не единственная. Похожий инцидент произошел в 2009 году в Перми – тогда в клубе «Хромая лошадь» случился самый крупный по числу жертв пожар в стране. В огне и давке скончалось 155 человек. Трагедия произошла, как и в «Полигоне», из-за нарушений правил безопасности. В костромском клубе, по информации СМИ, были заперты пять выходов из семи.

В Кемерово пожар в ТЦ «Зимняя вишня» унес жизни 60 человек, из которых 37 – дети. Возгорание началось 25 марта 2018 года. Посетители оказались заперты в здании, по которому стремительно расходилось пламя. Тогда также было установлено, что правила пожарной безопасности не соблюдались. Неизвестно, сколько еще должно произойти трагедий, сколько жизней загублено, чтобы уроки были усвоены.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге ожидаются пожарные рейды – владельцам баров стоит подготовиться.