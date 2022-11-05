Доколе. Уроки на человеческих жизнях: люди продолжают умирать в огне

Доколе. Уроки на человеческих жизнях: люди продолжают умирать в огне
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Костромской области

В прокуратуре Костромской области заявили, что в сгоревшем в Костроме клубе «Полигон» не были соблюдены правила пожарной безопасности. По данному факту может быть возбуждено третье уголовное дело по статье «халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц». Об этом сообщили РИА новостям.

К сожалению, подобная трагедия в России далеко не единственная. Похожий инцидент произошел в 2009 году в Перми – тогда в клубе «Хромая лошадь» случился самый крупный по числу жертв пожар в стране. В огне и давке скончалось 155 человек. Трагедия произошла, как и в «Полигоне», из-за нарушений правил безопасности. В костромском клубе, по информации СМИ, были заперты пять выходов из семи.

В Кемерово пожар в ТЦ «Зимняя вишня» унес жизни 60 человек, из которых 37 – дети. Возгорание началось 25 марта 2018 года. Посетители оказались заперты в здании, по которому стремительно расходилось пламя. Тогда также было установлено, что правила пожарной безопасности не соблюдались. Неизвестно, сколько еще должно произойти трагедий, сколько жизней загублено, чтобы уроки были усвоены.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге ожидаются пожарные рейды – владельцам баров стоит подготовиться.

Кострома пожар смерть


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Доколе. Уроки на человеческих жизнях: люди продолжают умирать в огне
Стало известно, почему в петербургских аптеках был дефицит антибиотиков
Переехавший в Испанию Панин не может продать недвижимость в Москве
Синоптик рассказал, что принесет Петербургу циклон Nele
Россиянам рассказали, как освоить новую профессию
Петербуржцам рассказали, какое варенье самое полезное
«Счастью нет предела»: Киркоров с детьми уехал из России
Ссора соседей на Ольминского закончилась стрельбой