Петербургское МЧС не планирует внезапных проверок заведений после смертельного пожара в Костроме

В ГУ МЧС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области не собираются проводить внезапные рейды в кафе, бары и рестораны, расположенные на территории двух регионов.

Проверки можно было ожидать после смертельного пожара, произошедшего в ночном клубе «Полигон» в Костроме, в результате которого погибли 13 человек.

Как сообщает Мойка78, усиление контрольных мероприятий проводится в соответствии с указаниями МЧС РФ, однако «такой разнарядки не было».

«Во время проверок инспекторы МЧС могли бы проверить, в частности, какими материалами отделаны помещения кафе, баров и ресторанов и отвечают ли они мерам пожарной безопасности», – уточнили в публикации издания.

Следует напомнить, что пожар в ночном клубе «Полигон» в Костроме произошел 5 ноября в 02:30. Предполагаемый виновник, 23-летний молодой человек, который, по версии следствия, использовал в заведении пиротехнику.