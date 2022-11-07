Трудовой договор можно будет расторгнуть при мобилизации работодателя-физлица

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, согласно которому трудовые договоры могут быть расторгнуты, если работодатель-физлицо или единственный учредитель (участник) юрлица был мобилизован.

Как следует из текста документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации, перечень обстоятельств, которые влекут за собой прекращение трудового договора вне зависимости от воли сторон, был дополнен.

«Призыв работодателя – физического лица или работодателя, являющегося единственным учредителем (участником) юридического лица, одновременно обладающего полномочиями единоличного исполнительного органа этого юрлица, на военную службу по мобилизации, объявленной президентом РФ», – разъяснили в документе новое обстоятельство, влекущее прекращение трудовых отношений.

Данная норма будет применяться, если такой работодатель на период прохождения им военной службы по мобилизации передал свои полномочия другому лицу.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что Владимир Путин планирует лично обсудить с россиянами поддержку мобилизованных.