В Госдуме поддержали проект о зачислении детей под опекой одной семьи в общую школу

В Государственной Думе Российской Федерации одобрили проект закона, по которому дети, находящиеся под опекой одной семьи, будут зачисляться в одну и ту же школу.

«Зачастую приемным родителям приходилось возить детей в разные учебные заведения, что, конечно, крайне неудобно. Нами был разработан законопроект, который исправил бы эту ситуацию», – объяснил Андрей Луценко, председатель Законодательного собрания Вологодской области, которое выступило инициатором законопроекта.

В 2019 преимущественное право поступления в образовательные учреждения имелось у родных братьев и сестер, затем оно перешло к неполнородным. Тем не менее, приемных детей эта норма не касалась. Новый закон должен облегчить жизнь родителей.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что со следующего учебного года в школах появится курс по начальной военной подготовке.