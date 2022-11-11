Новый аэродром в Антарктиде навали в честь петербургского «Зенита»

В Антарктиде на станции Прогресс 7 ноября был открыт новый аэродром для тяжелых транспортных самолетов. Его назвали в честь футбольного клуба «Зенит» из Санкт-Петербурга, сообщили в пресс-службе Арктического и антарктического научно-исследовательского института.

«Суровый климат позволяет нам проводить сезонные работы в Антарктиде на протяжении лишь нескольких месяцев. С открытием новой взлетно-посадочной полосы этот срок заметно увеличивается», – объяснил директор учреждения Александр Макаров.

По его словам, решение о выборе такого название связано с местоположением самого научно-исследовательского института на территории Санкт-Петербурга:

«Для полярников новый аэродром – это еще одна возможность связи с домом, с родным городом», – уточнил Александр Макаров, добавив, что ААНИИ уже ведет с «Зенитом» обсуждения о совместных акциях и событиях.

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