В Госдуме планируют ограничить использование иностранных слов

Глава комитета Государственной Думы РФ по культуре Елена Ямпольская неоднократно обращала внимание на избыток иностранных названий и слов в общественном пространстве. Новый законопроект должен исправить ситуацию.

«Проект федерального закона предполагает недопустимость использования иностранных слов, за исключением не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке, перечень которых содержится в нормативных словарях», – объяснили в пояснительной записке, опубликованной на сайте Госдумы.

Позицию Елены Ямпольской поддержала Валерия Каверина, доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка филфака МГУ им. Ломоносова. По ее словам, современного потребителя можно заинтересовать и русскими словами. Но с этой позицией согласны не все.

Также отмечается, что законопроект поправок предусматривает усиление контроля за качеством подготовки единого корпуса грамматик, словарей, справочников.

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