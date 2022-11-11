Петербург вошел в топ-10 самых курящих регионов России

Санкт-Петербург занял восьмое место в списке самых курящих регионов России по итогам 3 квартала. Среднее количество сигарет на взрослого петербуржца составляет 8,4 пачки сигарет в месяц.

Как сообщает ТАСС с ссылкой на данные Национальной системы цифровой маркировки «Честный знак», самым курящим субъектом РФ стала Магаданская область (12,4 пачки), следом идет Нижегородская область (12,1), а замыкает тройку лидеров Камчатский край (11,4).

Следует также отметить, что доля незаконного оборота сигарет уменьшилась почти на четверть и составила 11,5% против 15,6% в 2019 году. За первый квартал на территории РФ были изъяты 11,1 млн пачек сигарет – это на 72,5% больше прошлогоднего результата.

Также стало на 29% больше легальных точек продаж.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что петербуржцы ограничивают свои траты в магазинах.