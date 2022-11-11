В Липецке хозяйке собак придется выплатить компенсацию за лай

В Липецке хозяйке собак придется выплатить компенсацию за лай
Фото: unsplash

Первый кассационный суд общей юрисдикции дал разрешение на требование компенсации за слишком громкий собачий лай. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Согласно опубликованной информации, одна из двух жительниц Липецка держала на участке алабая и дворнягу. Ее соседка жаловалась на лай собак, превышающий допустимые уровни шума, что подтвердили показания свидетелей, видеозапись и акт по результатам измерений звука. Это негативным образом сказалась на здоровье женщины и ее детей, а также их образе жизни.

Суд не согласился с требованием истца запретить ее соседке держать собак на земельном участке, с чем согласилась и кассация. Тем не менее, истцам положена компенсация, размеры которой еще не были определены.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что Евгений Пригожин обратился в суд из-за отказа на эксплуатацию «ЧВК Вагнер Центра».

кассационный суд собаки


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
В сентябре смертность в России упала почти на 25%
Ремонт длиной в 11 месяцев: метро «Ладожская» закроется в феврале 2023 года
Синоптик Колесов: петербуржцам стоит «переобуть» авто перед холодами
В Липецке хозяйке собак придется выплатить компенсацию за лай
Омбудсмен по делам ребенка: многие родители не допустят аборта у своих ...
Венчурный фонд Березина поддержит молодых изобретателей в Петербурге
Просто и понятно о важном: билайн внедряет в своих сервисах «ясный язык»
Голикова предложила запретить несовершеннолетним делать аборты без согласия ...