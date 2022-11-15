В 2023 году петербуржцы могут лишиться 10 % хозяйственных магазинов

Около трети хозяйственных магазинов, расположенных в Санкт-Петербурге, в настоящий момент работают в убыток. Новый год может начаться с закрытия части из них.

Как сообщает «МК в Питере», если ситуация не изменится, то после Нового года в Северной столице станет на 10% DIY-магазинов меньше. Такого мнение придерживается генеральный директор консалтингового агентства «INFOLine» Иван Федяков.

Магазины, в которых можно приобрести хозяйственные товары, с недавнего времени значительно изменили ассортимент. Сейчас на полках можно найти менее известные бренды, которым потребитель пока не доверяют. Особенно это касается товаров из Азии.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что петербуржцы готовы тратить по 13,5 тыс. рублей на помощь родителям. При этом больше половины жителей Северной столицы считают финансовую поддержку родителей необходимой.