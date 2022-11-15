В 2023 году петербуржцы могут лишиться 10 % хозяйственных магазинов

В 2023 году петербуржцы могут лишиться 10 % хозяйственных магазинов
Фото: Unsplash

Около трети хозяйственных магазинов, расположенных в Санкт-Петербурге, в настоящий момент работают в убыток. Новый год может начаться с закрытия части из них.

Как сообщает «МК в Питере», если ситуация не изменится, то после Нового года в Северной столице станет на 10% DIY-магазинов меньше. Такого мнение придерживается генеральный директор консалтингового агентства «INFOLine» Иван Федяков.

Магазины, в которых можно приобрести хозяйственные товары, с недавнего времени значительно изменили ассортимент. Сейчас на полках можно найти менее известные бренды, которым потребитель пока не доверяют. Особенно это касается товаров из Азии.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что петербуржцы готовы тратить по 13,5 тыс. рублей на помощь родителям. При этом больше половины жителей Северной столицы считают финансовую поддержку родителей необходимой.

инструменты магазины стройматериалы


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
В 2023 году петербуржцы могут лишиться 10 % хозяйственных магазинов
В Петербурге 15 ноября утро началось со снега
С января петербуржцы будут оплачивать ЖКХ одной квитанцией
В Петербурге решать вопросы платных парковок будет специальная комиссия
Россиянам рассказали, как избежать инсульта
В Петербурге 93% сделок на рынке новостроек заключили через ипотеку
В Петербурге обновлённый Дом Зингера посетили 25 тысяч человек
Минобрнауки: Россия занимает 7-место в мире по количеству иностранных студентов