В Ленобласти организовали раздельный сбор мусора

Жители Ленинградской области могут выбрасывать пластик и стекло по отдельности в 888 точках приема твердых коммунальных отходов, расположенных в 14 из 17 районов региона.

Как сообщает РИА Новости с ссылкой на источник в пресс-службе областной администрации, в 2022 году регионе разместят еще 246 контейнеров для раздельного сбора мусора в рамках национального проекта «Экология»

«Жёлтые и зелёные ёмкости принимают пластик и стекло уже в 14 районах области, всего во дворах Ленинградской области действует 888 точек раздельного сбора», – сообщил собеседник агентства.

Также отмечается, что с начала 2022 года в Ленинградской области были ликвидированы 74 свалок общим объемом в 18 тысяч кубометров. Работы по 13 объектам общим объемом в 18 тысяч кубометров в настоящий момент находятся на этапе завершения.

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