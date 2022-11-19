В Смольном подписали постановление о выделении 1,3 млрд рублей на дороги в Ленобласти

В администрации Санкт-Петербурга подписали постановление о предоставлении 1,3 млрд рублей из бюджета Санкт‑Петербурга областному бюджету Ленинградской области на ремонт дорог.

Как сообщили в пресс-службе Смольного, субсидии будут использоваться для приведения в надлежащее состояние дорог общего пользования, которые обеспечивают доступ к садоводческим товариществам Ленинградской области.

«Софинансирование ремонта 85 автомобильных дорог позволит обеспечить нормативное состояние дорожной инфраструктуры более чем для 86,3 тысяч садовых участков», – уточнили в сообщении пресс-службы, подчеркнув, что более 250 тысяч жителей Санкт‑Петербурга проживают на указанных участках.

Отмечается, что общая стоимость автомобильных дорог в рамках соглашения между Смольным и администрацией Ленобласти составит 1 307 647 000 рублей.

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