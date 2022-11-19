Из-за возгорания в Ленобласти отключили газ в частном секторе Всеволожского района

Из-за возгорания в Ленобласти отключили газ в частном секторе Всеволожского района
Фото: unsplash

В комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области сообщили, что в связи с взрывом на газопроводе во Всеволожском районе пришлось отключить газораспределительную станцию (ГРС) «Восточная».

К ГРС, в свою очередь, были подключены населенные пункты, прилегающие ко Всеволожску. Котельные переведены на резервный вид топлива. Газовым службам потребуется 4 часа на то, чтобы восстановить подачу газа в частный сектор.

При этом ранее в пресс-службе администрации Ленинградской области утверждали о том, что возгорание не приведет к отключению газа на указанной территории.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что северная ТЭЦ перешла на резервное питание после взрыва в районе Мурино. Как сообщили в комитете по энергетике Санкт-Петербурга, инцидент не скажется на газоснабжении города.

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