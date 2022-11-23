Производство электрических «Москвичей» запустят до конца года

До конца 2022 года на заводе «Москвич» начнут производить электрокары. Об этом рассказал глава Министерства промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

«В 2022 году запускается крупноузловая сборка автомобиля «Москвич 3» и электромобилей. Задача на ближайшее время – наладить процессы мелкоузловой сборки с привлечением локальных поставщиков до конца 2023 года», – цитирует его слова пресс-служба министерства.

Отмечается, что на следующем этапе планируется создание универсальной платформы для отечественного электромобиля. По плану, его начнут производить в конце 2025 года.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что «Автотор» планирует выпуск авто от трех новых партнеров. Глава совета директоров холдинга Валерий Горбунов не уточнил, какие именно организации будут сотрудничать с «Автотором», но подтвердил, что сотрудничество будет в том числе с компаниями из Азии.