С начала года Санкт-Петербург посетило более семи миллионов туристов

Только с начала года в Петербург приехали в качестве туристов более семи миллионов человек. Об этом в своем телеграм-канале сообщил вице-губернатор города Борис Пиотровский.

Он обратил внимание, что 2022 год еще не закончился, а нынешние показатели уже выше прошлогодних на один миллион.

«В осенне-зимнем туристическом сезоне загрузка отелей также высокая – весь ноябрь стабильно не менее 60%», — написал он.

При этом, по его словам, в этом году одному гостю города поездка обходится в среднем 44 000 рублей, в прошлом было 32 000. На 30% чаще туристы стали покупать билеты в музеи, театры и на выставки. На 26% увеличились траты в кафе и ресторанах.

Ранее стало известно, что в сравнении с прошлым годом число деловых туристов, прилетающих в город, увеличилось на 5%. Интересно, что чаще всего по бизнес-делам в город приезжали в мае (12%), июне (13%) и сентябре (11%). Годом ранее гораздо чаще поездки совершались в апреле и ноябре.

В то же время в 2022 году бизнес-путешественники платили чуть более девяти тысяч за ночь в пятизвездочных отелях Санкт-Петербурга. Это на 20% меньше, чем годом ранее.