Веломаршруты в Петербурге увеличат свою протяженность до 300 километров

К 2030 году протяженность веломаршрутов в Санкт-Петербурге должна увеличиться до 300 километров. Об этом сообщает пресс-служба правительства города.

В частности, в ближайшие два года власти хотят создать более 17 километров велодорожек. Они появятся в Кировском, Московском, Фрунзенском, Калининском, Красносельском, Приморском и Невском районах.

В рамках проекта «Твой бюджет» петербуржцы уже предложили проложить велосипедные дорожки в Пушкине: она проходит по улице Школьной и соединяет два бульвара — Алексея Толстого и Октябрьский.

Ранее стало известно, что только с начала года в Петербург приехали в качестве туристов более семи миллионов человек.