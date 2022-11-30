Председатель СРЗП: рост тарифов ЖКХ спровоцирует скачок инфляции

Индексация тарифов на коммунальные услуги приведет к росту инфляции. Такого мнения придерживается председатель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов.

Как сообщили Gazeta.spb, по его мнению, практика индексации тарифов ЖКХ усугубляет ситуацию с коммунальным хозяйством. Это касается и решения правительства России, согласно которому с 1 декабря 2022 года тарифы за ЖКХ в среднем по стране поднимут на 9%.

«На подорожание услуг ЖКХ население отвечает ростом неплатежей, а бизнес – ростом цен. Это порочный круг, который все сужается, так как платежеспособных потребителей становится все меньше, а нагрузка на них – все больше», – цитирует слова Сергея Миронова его пресс-служба.

При этом отмечается, что региональные власти пользуются различными лазейками, чтобы превысить средние индексы. Так, например, с 1 июля в Петербурге тариф вырос незначительно, зато почти на треть увеличилась плата за вывоз мусора.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что Михаил Мишустин пообещал компенсировать доходы Петербурга, выпадающие из-за ликвидации КГН.