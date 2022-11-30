В Петербурге появится новый заказник «Сестрорецкие Дюны»

На территории Санкт-Петербурге откроется новый природный заказник под названием «Сестрорецкие Дюны». Об этом сообщили на официальном сайте администрации города.

В настоящий момент, документы, подтверждающие создание заказника, находятся на антикоррупционной экспертизе и пока не подписаны.

Заказник будет находиться в поселке Солнечное недалеко от Сестрорецка. Площадь территорий, поделенных на четыре участка – «Западный», «Центральный», «Северный» и «Восточный» – составит около 539 тысяч квадратных километров.

«На территории Заказника представлены уникальные для Санкт-Петербурга древние дюны, сформировавшиеся в период существования Литоринового моря 8 000–3 000 лет назад. Абсолютная высота дюн, покрытых главным образом сосновыми лесами, достигает 20 метров», – подчеркнули в документе.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что веломаршруты в Петербурге увеличат свою протяженность до 300 километров.