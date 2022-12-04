Россияне почти в 13 раз чаще доставляют товары онлайн

В период с января по октябрь 2022 года россияне сделали в 13 раз больше онлайн-заказов на курьерскую доставку, если сравнивать с прошлогодними показателями.

«Статистика эквайринговой сети банка показала, что общее количество онлайн-заказов с доставкой в январе-октябре 2022 года выросло почти в 13 раз относительно аналогичного периода прошлого года», – цитирует РИА Новости мнения аналитиков.

При этом следует обратить внимание, что рост интереса к доставке при заказе офлайн также увеличился в 4 раза. В то же время суммы заказов уменьшились практически вдвое: общий средний чек по заказам на доставку в указанный период 2022 года 2 625 рублей. В 2021 году он составлял 5 310 рублей.

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