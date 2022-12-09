Больше половины россиян испытывают тревожность

Доля россиян, испытывающих тревожное настроение, составляет 56%. Спокойствие, в свою очередь, ощущают 38% граждан страны. Еще 6% не смогли ответить. Такие данные были получены в рамках исследования, проведенного Фондом «Общественное мнение».

Опрос проводился в период со 2 по 4 декабря в 104 населенных пунктах, расположенных в 53 субъектах Российской Федерации. Общая численность респондентов составила 1500 человек.

Согласно опубликованной информации, немногим больше половины граждан России – 56% – ощущают тревогу и наблюдают ее в своем окружении: среди коллег, родных и друзей. За неделю до этого так же себя чувствовали 59% населения страны.

Положительная динамика наблюдается не только в «тревожном» направлении, но и в «спокойном»: по сравнению с показателями прошлой недели число россиян, испытывающих спокойствие, увеличилось на 1% и составило уже 38%.

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