В Петербурге бесплатную парковку сделали доступной для «Героев»

В Петербурге бесплатную парковку сделали доступной для «Героев»
Фото: Unsplash

В Санкт-Петербурге будет расширен перечень категорий граждан, имеющих право на льготную парковку. Соответствующее распоряжение сегодня подписал губернатор города Александром Бегловым.

Как сообщили в пресс-службе администрации Северной столицы, бесплатно размещать свои машины на парковке смогут Герои Советского союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы, Герои Социалистического труда, Герои труда Российской Федерации и полные кавалеры ордена Трудовой Славы.

По действующему законодательству оформить льготное парковочное разрешение могут собственники электромобилей, многодетные семьи, участники Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, а также лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

Ранее Gazeta.spb сообщала, что каждый десятый петербуржец не платит налоги.

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