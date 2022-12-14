С Собчак будут судиться из-за неуплаты за установку камина

В суд поступил иск в отношении Ксении Собчак. Причина — неоплата работ по установке камина. Об этом сообщила пресс-секретарь Хамовнического суда Москвы Анна Локтева.

В суд обратился индивидуальный предприниматель. С Ксении Собчак хотят взыскать чуть более трех миллионов рублей. В эту сумму входят задолженность и пени по договорам о поставке каминного оборудования в дом, пишет ТАСС.

По словам истца, согласно договору, было необходимо установить камин на веранде, в спальне и гостиной. Однако ответчик внес только предоплату. Тем временем работы были выполнены, а оставшаяся сумма так и не была перечислена подрядчику.

Ранее сообщалось, что шоумен Станислав Барецкий рассказал подробности нападения на него возле клуба на Московском проспекте в Петербурге. По его словам, на него напало пять человек кавказской внешности и один русской.

Он рассказал, что тогда был с охранником и они вдвоем отбивались от напавших. Он добавил, что скорее всего это была не случайность и его целенаправленно поджидали.