Россияне рассказали, какое путешествие хотели бы получить в подарок от Деда Мороза

В преддверии Нового года жители страны поделились, путешествие в какую страну или город они хотели бы получить в подарок от Деда Мороза. Опрос проводил сервис Туту.ру.

Так, около 23% хотели бы попутешествовать по нашей стране. Например, многие мечтают побывать на Камчатке, Байкале, Сахалине. Еще 14% заявили, что предпочтут путешествия по странам Европы.

Помимо этого, в числе популярных оказались США, Мексика, Канада. Такое путешествие в подарок хотели бы получить 13% опрошенных. Примерно 7% респондентов не прочь побывать в Южной Америке.

Куда-нибудь на «райские острова» попросились бы у Деда Мороза 12% опрошенных. А ещё 11% замахнулись бы на кругосветное путешествие.

В резиденцию Деда Мороза хотели бы еще 6%, а вот 3% мечтают о путешествии на Северный полюс. Около 5% хотели бы отправиться куда-нибудь в горы, ещё 2% мечтают о сафари в Африке.

Около 4% опрошенных заявили, что им в целом всё равно, куда отправиться, лишь бы отдыхать в формате all inclusive.