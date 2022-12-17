Троянский «подарок»: в Telegram произошла массовая кража аккаунтов

В субботу, 17 декабря, от пользователей мессенджера Telegram начали поступать сообщения о массовых попытках украсть их аккаунты. Об этом сообщили в пресс-службе Минцифры РФ.

В официальном telegram-канале ведомства также опубликовали схему, по которой мошенники действуют.

Согласно ей, пользователь получает сообщение от кого-то из перечня контактов. В тексте говорится, что потенциальная жертва якобы получила в подарок подписку на Телеграм Премиум.

Нажимая на появляющуюся «кнопку», пользователь получает код активации, необходимый для получения подаренной подписки. Как только последовательность символов оказывается введена, мошенник получает аккаунт в свое распоряжение и продолжает рассылку через список контактов.

«Аккаунт в безопасности, если в нем подключена двухфакторная аутентификация», – добавили в сообщении, напомнив про необходимость избегать подозрительные ссылки и сообщения.

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