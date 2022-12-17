В Петербурге у автомобилистки изъяли почти килограмм запрещенных веществ

В Петербурге у автомобилистки изъяли почти килограмм запрещенных веществ
Фото: Pxhere

В четверг, 15 декабря, на Пулковском шоссе Санкт-Петербурга сотрудники Госавтоинспекции по Московскому району остановили автомобиль Hyundai Solaris. У 24-летней водительницы с признаками алкогольного опьянения нашли запрещенные вещества.

Как Gazeta.spb сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в 12:40 у дома 27 по Пулковскому шоссе в ходе профилактического мероприятия «Каршеринг» под водительским сиденьем остановленного Hyundai Solaris обнаружили пакет.

Он содержал в себе почти килограмм порошкообразного вещества. Экспертиза показала, что оно является запрещенным. Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что во вторник, 13 декабря, на улице Павлова в Бокситогорске обнаружили тело убитой пенсионерки. Убийцу поймали через три дня, 16 декабря, в Санкт-Петербурге.

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