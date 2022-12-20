Сотрудников завода Hyundai в Петербурге уволят к февралю 2023 года

В период с 23 января по 17 февраля 2023 года на заводе Hyundai, расположенном в Санкт-Петербурге, пройдут увольнения сотрудников. Об этом рассказали в письме к сотрудникам предприятия.

«Подписание соглашений о расторжении трудового договора будет проходить в период с 16 января по 3 февраля 2023 года. Увольнение сотрудников будет проходить в период с 23 января по 17 февраля 2023 года», – говорится в тексте письма.

Следует отметить, что если указанные мероприятия не приведут к необходимому сокращению персонала, то 20 февраля увольнения начнутся уже в ООО «XMMP» («Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус»).

Как отметили в ТАСС со ссылкой на текст письма, данная ситуация объясняется недостаточным количеством комплектующих, связанным с глобальными перебоями логистических цепочек, а также с рыночными ограничениями.

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