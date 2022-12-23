В аэропорты юга и центра страны не получится слетать до 2023 года

В России принято решение о продлении режима запрета полетов в аэропорты центра и юга страны. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Как пояснили в ведомстве, запрет продлен до 2 января 2023 года. Ограничения коснулись все тех же 11 российских аэропортов: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

Другие аэропорты страны работают в штатном режиме.

Авиакомпаниям предложили использовать альтернативные маршруты. Например, предлагается задействовать аэропорты Минеральных Вод, Сочи, Ставрополя, Москвы и Волгограда.

Ранее сообщалось, что из петербуржского аэропорта «Пулково» сегодня, 23 декабря, отменили пять рейсов. Информация об этом содержится в онлайн-табло аэропорта.

Так, отменился рейс в Сочи, который должна была осуществлять авиакомпания «Уральские авиалинии» в 06:40. Отменены рейсы этой же компании в Калининград в 10:15 и 12:40. Кроме этого, не вылетит «Победа» в Казань в 11:50. Отменили и рейс «Икара» в Курган, назначенный на 23:00.

Есть также рейсы, которые задерживаются.