Гулять так гулять: россияне рассказали, будут ли ограничивать себя в новогоднюю ночь

Одна из традиций в праздновании Нового года — полный стол еды. Однако статистика говорит о том, что только чуть больше половины (53%) россиян предпочтут большое количество блюд и закусок. Об этом сообщается в исследовании сервиса правильного питания Level Kitchen.

В то же время 6% решили в новогоднюю ночь ограничиться закусками, овощами и фруктами. Один из пятидесяти вообще не ест под бой курантов — по каким именно соображениям, не уточняется. А вот одно горячее блюдо и закуски предпочтут примерно 40% опрошенных.

Большинство респондентов решило ни коим образом не ограничивать себя в количестве съеденных ночью блюд. При этом 53% в целом не контролируют себя, 23% считают — “как пойдет”. В то же время 24% участников опроса либо целиком и полностью дают себе отчет в количестве съеденных блюд, либо просто склонны к подсчету.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что у каждой страны и даже отдельной взятой семьи есть свои новогодние традиции. Порой они довольно странные и необычные. Рассказываем о них и вам.