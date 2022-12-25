Снова в игре: игорный бизнес может стать частью туриндустрии

Глава комитета Государственной Думы РФ по туризму Сангаджи Тарбаев выступил с предложением рассматривать игорный бизнес в России как одно из направлений событийного туризма.

По его мнению, такой подход позволит проще и эффективнее развивать его.

«Если мы будем воспринимать игорный бизнес как направление событийного туризма, его будет проще продвигать и развивать», – высказался Сангаджи Тарбаев во время конференции, организованной Ассоциацией игорных зон России в Сочи и посвященной развитию казино в рамках национальной туристической отрасли.

В рамках мероприятия обсуждаются возможности легализации покерных турниров и работы игорных заведений.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, лидеры Азербайджана и Армении прибудут на неформальный саммит СНГ в Санкт-Петербурге.