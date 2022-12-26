Эксперты рассказали, чего ждать от рынка труда в 2023 году

Самое время подводить итоги уходящего года и делать прогнозы на предстоящий. В частности, эксперты стали давать первые прогнозы о том, чего стоит ждать от рынка труда в 2023 году.

Так, можно предположить, что одним из трендов будет экспансия российских компаний на рынки стран СНГ и азиатского региона. Из-за этого можно ожидать рост спроса на специалистов, знакомых с реалиями этих стран. Кроме этого, можно ожидать приход на отечественный рынок компаний из Азии, в частности из Китая, Кореи, Индии. Это в свою очередь приведет к появлению новых рабочих мест, в том числе для специалистов высшего и среднего звена, говорят аналитики рекрутинговой компании Get experts.

Помимо этого, стоит ожидать тренды на импортозамещение, локализация производств, развитие контрактного производства, а также увеличение числа специалистов, занятых в государственном секторе.

В предстоящем году в первую очередь будут искать специалистов направлений IT, R&D, юриспруденции, финансов, качества, рецептуры, так как они помогут развивать бизнес в условиях ограниченности ресурсов. В то же время эксперты считают, что не стоит рассчитывать на значительное повышение зарплат в следующем году. Прирост доходов смогут обеспечить тем, кто кто работает в наиболее стабильных сферах (IT, агропромышленный сектор, фармацевтика, государственный сектор и компании с госучастием).