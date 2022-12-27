Петербуржцы рассказали, куда хотят переехать

По итогам года только треть петербуржцев (27%) не хотят переезжать в другие города. В то же время 11% заявили, что уже переехали. Среди оставшихся: 48% хотели бы переехать в другую страну, 13% планируют переехать в другой регион России, еще 1% – в другой город рядом со своим регионом.

Примечательно, что жители Петербурга чаще других жителей страны задумываются о переезде. При этом 73% горожан думают о том, чтобы переехать в страны Европы. Из оставшейся доли коло 44% выбрали в качестве места нового жительства США, Канаду, 36% — Азиатские страны, 35% — страны СНГ, 16% — ОЭА, Саудовская Аравия, говорят эксперты hh.ru.

Кроме петербуржцев о переезде в другие страны и города думают жители Москвы, Республики Татарстан, Челябинской области. Напротив, меньше других хотят менять место жительства проживающие в Ростовской (23%), Нижегородской (22%), Омской (15%) областей, а также Краснодарского края (22%).

Интересно, что в ноябре 2022 года продажи жилья иностранцам в Турции снизились на 17,4% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Всего продано 6083 дома. Об этом сообщается в отчете Бюро статистики Турции (TURKSTAT).

Интересно, что доля продаж жилья иностранцам в общем объеме продаж жилья составила 5,2%. Так, Анталия заняла первое место по продажам домов иностранцам (2616 домов). За Анталией следуют Стамбул (733 дома) и Мерсин (567 домов). В то же время продажи жилья иностранцам в январе-ноябре увеличились на 20,4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составили 61 104.