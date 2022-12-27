Вячеслав Володин: правильно отменить преференции для уехавших из России

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин взыскал мнение, что для россиян, покинувших Россию, нужно отменить преференции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По его словам, тот, кто осознал, что совершил ошибку, уже вернулся.

«Остальные должны понимать: подавляющая часть общества не поддерживает их поступок — считает, что они предали свою страну, родных и близких», — добавил Вячеслав Володин.

Он также добавил, что помимо отмены преференций, имеет смысл и повысить налоговые ставки для уехавших. По мнению политика, это было бы справедливым решением. Сейчас ведомство работает над этой задачей, отметил он.

Ранее стало известно, что по итогам года только треть петербуржцев (27%) не хотят переезжать в другие города. В то же время 11% заявили, что уже переехали. Среди оставшихся: 48% хотели бы переехать в другую страну, 13% планируют переехать в другой регион России, еще 1% – в другой город рядом со своим регионом.

Примечательно, что жители Петербурга чаще других жителей страны задумываются о переезде. При этом 73% горожан думают о том, чтобы переехать в страны Европы. Из оставшейся доли коло 44% выбрали в качестве места нового жительства США, Канаду, 36% — Азиатские страны, 35% — страны СНГ, 16% — ОЭА, Саудовская Аравия