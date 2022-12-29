На новые медучреждения правительство РФ потратит 39 млрд рублей

Регионы Российской Федерации в течение ближайших трех лет получат около 39 миллиардов рублей на строительство и работы по реконструкции медицинских учреждений. Об этом сообщили в пресс-службе федерального кабмина.

«В ближайшие три года на строительство и реконструкцию медицинских учреждений из федерального бюджета будет направлено более 38,8 млрд рублей в рамках государственной программы “Развитие здравоохранения”», – сообщили на официальном сайте правительства, добавив, что соответствующее распоряжение уже подписано Михаилом Мишустиным.

Также отмечается, что большая часть предусмотренных средств поступит к субъектам России уже в следующем году. Эти деньги будут использованы для работы, связанные с медучреждениями, стоимость строительства которых превышает 3 миллиарда рублей. Объекты с меньшей стоимостью профинансируют в рамках действующих федеральных проектов.

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