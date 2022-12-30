В Петербурге стало на десятки меньше незаконных елочных базаров

За последние четыре дня в Петербурге снесли 26 незаконных елочных базаров. Об этом сообщает пресс-служба местной администрации.

Незаконные базары находились на Большой Московской, Омской улицах, Пулковском шоссе, проспектах Королева, Науки, Большевиков и других.

В результате этих мер освобождено 33 земельных участка общей площадью более 400 квадратных метров, пояснили в комитете по контролю за имуществом. В ведомстве напомнили, что предпринимателей привлекают к административной ответственности за незаконную торговлю.

Торговые объекты должны быть включены в схему размещения НТО. Предприниматели же должны иметь документы на земельный участок, а также подтверждение, что ёлки вырублены в специализированных питомниках.

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