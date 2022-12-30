Россияне в декабре стали реже заказывать доставку посылок по стране

По данным мультисервисного оператора логистических услуг ПЭК, в этом году россияне реже заказывали доставку посылок, но вырос средний вес одного отправления. При этом жители нашей страны чаще всего отправляли по России игрушки, сувениры, одежду, товары для красоты и здоровья, электронику и бытовую технику.

Непосредственно объемы отправлений возросли на 30%, прирост едва изменился — на 10 п.п. Средний вес одной посылки увеличился на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Взрывными темпами растет объем перевозок между Россией и такими странами СНГ, как Армения, Беларусь, Казахстан — на 32% год к году.

Например, чаще всего россияне отправляли в Армению игрушки, одежду, сувениры, а получали — сладости и сухофрукты. Что касается Казахстана, то туда шли посылки с маслом, сгущенным молоком и сухофруктами, приходили — автомобильные запчасти.

Ранее сообщалось, что за последние четыре дня в Петербурге снесли 26 незаконных елочных базаров. Об этом сообщает пресс-служба местной администрации.

Незаконные базары находились на Большой Московской, Омской улицах, Пулковском шоссе, проспектах Королева, Науки, Большевиков и других.