Риэлторы рассказали о бонусах застройщиков перед Новым годом

В преддверии праздников нередки случаи, когда разные компании и организации устраивают акции. Это довольно-таки распространенная практика и среди застройщиков. Агентство недвижимости Ольги Эбель проанализировало, на что готовы петербуржские застройщики, если вы планируете приобрести жилье в январе.

Так, в декабре 2022 года на первичном рынке Петербурга застройщиками продается 41,7 тысячи квартир и апартаментов. При этом доля предложений объектов, где есть дополнительный бонус, акция или скидка при покупке составляет 24,14%. Скидочные предложения процентах разнятся от 1 до 25%, в рублях – от 150 тысяч рублей до 3,6 миллиона рублей.

Есть и ипотечные акции. При этом ипотечные ставки варьируются 0,01%, 0,1%, 5% на весь срок. Есть варианты и с отделкой или машиноместом в подарок. Отдельные застройщики предлагают бесплатную рассрочку на паркинг и скидку на него при покупке квартиры.