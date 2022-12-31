Врач рассказала, почему опасно есть вяжущую хурму

Диетолог, гастроэнтеролог Наталья Сычева заявила, что заявила, что вяжущую хурму есть опасно. Например, она может стать опасна из-за высокого содержания танинов, придающих ей вяжущий вкус.

В частности, люди, которые не могут эффективно пережевывать пищу, например, из-за заболевания зубов, должны быть осторожны при употреблении вяжущей хурмы. Кроме этого, не стоит есть хурму и детям до трех лет, так как в их случае вяжущий фрукт может привести к нарушению процесса глотания, сказала Сычева в разговоре с радио Sputnik.

При гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, при нарушении перистальтики пищевода, хурма может вызывать чувство кома или ощущение, что пищу невозможно проглотить. Именно поэтому людям, страдающим этой болезнью, имеет смысл ограничить употребление хурмы.

Также хурма может привести к повышению глюкозы в крови, поэтому диабетикам надо не злоупотреблять хурмой.