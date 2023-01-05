Госдума: необходимо ввести госзаказ на единую школьную форму

Закупка единой школьной формой должна быть реализована усилиями производителей и государства, а не родителей. Такого мнения придерживается глава комитета Государственной Думы РФ по делам семьи Нина Останина.

«Если это ляжет бременем на плечи родителей, то что такое эта единая форма. Я уверена, что начинать надо будет с помощи производителей, с государственного заказа, с тем, чтобы государство пусть не на сто процентов, но софинансировало», – рассказала она, отметив, что образец для формы должны придумать семи дети.

При этом в качестве основы, считает Нина Останина, можно использовать форму из СССР. Также Риа Новости напомнило о том, что в рамках опроса, проводимого Министерством просвещения, более 80% участников отметили, что школьная форма необходима.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что зимний поезд может стать бесплатным для школьников. Депутат Государственной Думы Российской Федерации Василий Власов обратился к министру транспорта РФ Виталию Савельеву с соответствующим предложением.