Родителям 80 тыс. детей оформили новое единое пособие

Единое пособие, объединяющее прежние выплаты для детей, оформили 80 тысячам родителей. Об этом сообщили в пресс-службе Социального фонда Российской Федерации.

«Социальный фонд назначил единое пособие на 80 тысяч детей до 17 лет. Первые выплаты семьи получат уже на следующей неделе», – уточнятся в сообщении.

Согласно опубликованной информации, в фонд уже поступило 670 тысяч заявлений на новую меру поддержки. Ее также получат 1,5 тысячи беременных женщин.

«За первые дни января Социальный фонд одобрил выплаты на 33 тыс. первенцев до 3 лет, появившихся в семьях до конца прошлого года», – добавили на официальном сайте Соцфонда, отметив, что теперь эта выплата включена в единое пособие и будет оформляться по новым правилам.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что Социальный фонд в Санкт-Петербурге и Ленинградской принял больше 12 тыс. заявлений на единое пособие.