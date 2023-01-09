В Петербурге снизилось число пропавших – впервые за 10 лет

В течение 2022 года в петербургское отделение поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» поступило 3,2 тысячи заявок о пропавших людях. Бесследно пропавшими в ушедшем году числятся 69 человек. При этом впервые за 10 лет в Санкт-Петербурге наблюдается положительная динамика по пропажам людей, сообщили в пресс-службе организации.

«С момента создания петербургского отряда “ЛизаАлерт” количество поступающих к нам заявок на поиск пропавших людей постоянно росло. Так было десять лет подряд, вплоть до апреля 2022-го, когда процесс внезапно затормозился», – рассказали в официальном telegram-канале отряда, отметив, что снижение числа заявок отмечалось каждый месяц.

При этом в 2022 году удалось найти живыми 2545 человек. Еще 197 человек были обнаружены уже мертвыми. Ненайденными числятся 69 человек.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что в Санкт-Петербурге за сутки до Нового года пропали шестеро детей.

«Лиза Алёрт» пропавшие люди


 

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