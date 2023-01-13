В Петербурге тестируется лекарство от болезни Альцегеймера

Ученые Санкт-Петербургского политехнического университета (СПбПУ) разработали препарат, который может помочь в борьбе с болезнью Альцгеймера. О проведении успешных испытаний на животных сообщили в пресс-службе вуза.

«Мы считаем, что болезнь Альцгеймера начинается с разрушения контактов между нейронами в головном мозге, и если мы сможем замедлить процесс утраты связей, то, соответственно, отсрочим наступление симптомов заболевания», – привели на сайте Минобрнауки слова старшего научного сотрудника Лаборатории молекулярной нейродегенерации Института биомедицинских систем и биотехнологий СПбПУ Елены Попугаевой.

По данным министерства, число заболевших болезнью Альцгеймера продолжает увеличиваться. Согласно прогнозам некоторых специалистов, к 2050 году с этим диагнозом придется жить почти 140 миллионам жителей планеты – это серьезной медицинской и экономической проблемой.

Также отмечается, что к настоящему времени препарат уже был испытан на животных, страдавших от проблем с памятью. Отмечается, что препарат испытали на животных, у которых были проблемы с памятью. После попадания в организм полученные соединения успешно добирались до мозга и оказывали положительное воздействие на его клетки. Так после использования лекарства у подопытных улучшалась память.

«Следующим этапом работы ученых станет анализ на токсичность и мутагенность», – добавили в пресс-службе Министерства, отметив, что после этого ученые определят оптимальную дозировку и перейдут к клиническим испытаниям.

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