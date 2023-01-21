Размер научных мегагрантов увеличат до 100 млн рублей

Программа научных мегагрантов, поддерживаемая в рамках национального проекта «Наука и университеты», будет улучшена в 2023 году. Так, например, объем финансирования увеличат с 90 до 100 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе правительства России.

Согласно информации, опубликованной в официальном telegram-канале федерального кабмина, кроме увеличения объема финансирования, вырастет срок предоставления гранта до пяти лет. При этом предусматривается возможность продления еще на три года.

Также создадут новые форматы поддержки молодых ученых и усилят помощь для проектов, отличающихся высокой образовательной ценностью и инициатив по возвращению кадров из-за рубежа.

«Направлена (программа поддержки – прим ред.) на подготовку научных кадров мирового уровня. Благодаря ей создано 345 лабораторий. Сотрудники лабораторий защитили более 1000 диссертаций, получили свыше 1400 патентов, опубликовали около 7000 статей», – уточнили в сообщении.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что на поддержку рынка труда в Санкт-Петербурге выделят 176 миллионов рублей.