За год спрос на строителей в Петербурге вырос на 12%

Потребность в новых специалистах на рынке недвижимости Санкт-Петербурга выросла больше, чем на девять тысяч человек, что на 12,1% превышает показатели за прошлый год. Такие выводы были получены экспертами hh.ru.

«Уровень конкуренции среди петербургских строителей достаточно низкий – на одно рабочее место в среднем претендуют до 2 человек, что кратно ниже нормы по рынку труда (5-6 человек на вакансию)», – уточнили в пресс-службе сервиса по поиску работы.

Также отмечается, что наиболее востребованными в настоящий момент являются представители рабочих строительных специальностей: сантехники, монтажники, плиточники, электрики, наладчики, водители спецтехники и крановщики.

Еще один важный итог 2022 года – один из самых быстрых приростов числа вакансий на протяжение года в сфере установки и сервисного обслуживания оборудования (+60% среднегодовой показатель прироста), в области строительства и сделок по купле-продаже недвижимости (+49%), а также в сфере добычи сырья (+33%).

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что потребительский рынок Санкт-Петербурга запустил самовосстановление.