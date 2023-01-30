Нужда каждого: в Петербурге все туалеты Водоканала останутся бесплатными

В текущем году все общественные туалеты, относящиеся к ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», продолжат быть бесплатными. Информацию сообщили в пресс-службе городской администрации.

Соответствующее постановление подписал губернатор Северной столицы Александр Беглов:

«Документом предусматривается выделение субсидии из городского бюджета на эксплуатацию фонтанов и фонтанных комплексов в размере 244 млн рублей и субсидии на эксплуатацию общественных туалетов в размере 484 млн рублей», – говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Смольного.

Отмечается, что за счет выделенных средств, петербургский Водоканал сможет обеспечить работу 112 фонтанов и фонтанных комплексов, а также 264 общественных туалетов.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что Водоканал Санкт-Петербурга раскрыл содержимое канализации.