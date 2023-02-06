Научные организации смогут обучать студентов по специалитету

Научные организации, входящие в установленный правительством России перечень, получат право обучать студентов по программам специалитета. Соответствующий закон, подписанный президентом страны Владимиром Путином, был опубликован на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что утвержденным в кабмине научным организациям дается право вести образовательную деятельность по программам специалитета. При этом порядок формирования списка, в том числе критерии включения, основания и порядок исключения из него, также будут установлены правительством.

К указанным критериям авторы законопроекта – спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и сенатор Лилия Гумерова – предложили отнести показатели, касающиеся «положительного опыта интеграции науки и образования в деятельности научной организации, финансовых показателей, инфраструктуры научной организации».

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что куда больше всего студентов хотели поступить в 2022 году.