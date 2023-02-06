Беглов согласовал с «Дом.РФ» 17 млрд на трамвай до Славянки

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов обсудил с Виталием Мутко, генеральным директором «Дом.РФ», участие его компании в строительстве новой трамвайной линии, которая объединит Купчино, Шушары и Славянку.

«Мы открыты к новым инвестиционным инициативам, активно содействуем их реализации», – процитировали слова губернатора на официальном сайте Смольного, уточнив, что речь шла о проекте трамвайной линии «Купчино – Шушары – Славянка», призванной обеспечить транспортную доступность активно развивающихся районов на юге Петербурга.

Также отмечается, что данный проект является одним из крупнейших, реализуемый в рамках государственно-частного партнерства. Согласно информации, опубликованной пресс-службой городского правительства, предполагаемый объем финансирования за счет инфраструктурных облигаций «Дом.РФ» превысит 17 миллиардов рублей.

«Для ДОМ.РФ Санкт Петербург – сильный партнер в реализации социально значимых проектов», – отметил Виталий Мутко.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что на мосту Александра Невского сделают выделенную полосу для трамваев.