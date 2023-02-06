Путин подписал увеличил количеством премий для лучших учителей

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, по которому количество премий для лучших учителей за достижения в педагогической деятельности будет увеличено с 1000 до 1250. Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

«Внести в указ президента РФ №679 «О премиях лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности» изменение, заменив в абзаце первом пункта 1 слова «1 тысячи премий» словами «1250 премий»», – говорится в тексте указа.

Следует отметить, что данный документ начинает действовать с момента его подписания.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что Владимир Путин подписал закон, согласно которому научные организации, входящие в установленный правительством России перечень, получат право обучать студентов по программам специалитета.