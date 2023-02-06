В 2023 году в Петербурге вакцину от бешенства бесплатно получат больше 100 тыс. собак

Власти Санкт-Петербурга оказывают поддержку владельцам собак. В течение 2023 года бесплатно вакцинированы от бешенства будут более 100 тысяч четвероногих друзей петербуржцев, сообщили в пресс-службе городской администрации.

«За январь 2023 года в Санкт Петербурге вакцинировано от бешенства почти 9500 собак, это один из лучших показателей в стране. В 2022 году на реализацию социальной акции из бюджета города был выделен 91 миллион рублей, в 2023 году – 107 миллионов рублей.», – процитировали вице-губернатора Олега Эргашева на официальном сайте Смольного.

Также отмечается, что Санкт-Петербург – это единственный субъект Российской Федерации, в котором была принята Декларация обращения с животными.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что почему собакам нельзя сладкое. Так, например, содержащийся в обыкновенном теобромин является настоящим ядом для собачьего организма.