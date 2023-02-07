Бойцовых собак могут приравнять к оружию

Совет по правам человека (СПЧ) при президенте Российской Федерации обсудит с экспертами вопрос о введении специального разрешения на владение бойцовскими собаками по аналогии с оружием. Об этом сообщили в пресс-службе СПЧ.

«В связи с жутким нападением бойцовской собаки на ребенка в подмосковном Пушкино возобновились призывы ввести разрешение на владение такими животными по аналогии с оружием», – сообщили в официальном telegram-канале Совета.

Также отмечается, что в опросе, проводимом СПЧ, 82% респондентов поддержали данную инициативу.

Отдельное следует отметить возмущение руководителя СПЧ Валерия Фадеева, связанное с реакцией хозяйки пса, набросившегося на четырехлетнюю девочку. После случившегося женщина пообещала, что сын больше не будет выгуливать «игривого щенка».

«Такие глупые, безответственные дамочки не понимают, с какими животными имеют дело. А “игривого щенка” теперь придется держать на цепи или даже усыпить», – высказался Фадеев.

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