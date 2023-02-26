СМИ: столкновение десятков машин заблокировало трассу М-11 в Новгородской области

Масштабная автомобильная авария перекрыла проезд по платной скоростной трассе М-11 «Нева». Об этом можно судить по данным сервиса «Яндекс.Карты», а также информации, поступающей от очевидцев и СМИ.

На 504-м километре автодороги по направлению из Санкт-Петербурга в сторону столицы произошло дорожно-транспортное происшествие. На почти четырехкилометровом участке трасса на интерактивной карте «выкрашена» в красный и местами черный.

«В результате ДТП есть погибшие и пострадавшие», – написали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «Вконтакте». Также отмечается, что прокуратура Новгородской области по поручению прокурора области Дмитрия Семенова организовала проверку по факту данного происшествия.

Ситуация на трассе вызвала бурные обсуждения среди автомобилистов. По мнению некоторых, очистка дороги от снега не была осуществлена на должном уровне:

«Деньги берут, а дорога выглядит как бесплатная», – высказался один из комментаторов в сообществе.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что после аварии во Всеволожском районе госпитализировали двух детей.